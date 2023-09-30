Çağdaş Bodrum ilk maçta
BasketbolSüperLigi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirecek Çağdaş Bodrum Spor yarın ilk hafta maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'nun rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Takımı ilk kez Süper Lige taşıyan antrenör Ender Arslan'la yola devam eden Bodrum ekibi, transferde Dominic Artis, Can Uğur Öğüt, Jaron Johnson, Berkay Genç, Ege Arar, Ben Moore ve Amar Alibegovic'i kadrosuna katmıştı.
BasketbolSüperLigi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirecek Çağdaş Bodrum Spor yarın ilk hafta maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'nun rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Takımı ilk kez Süper Lige taşıyan antrenör Ender Arslan'la yola devam eden Bodrum ekibi, transferde Dominic Artis, Can Uğur Öğüt, Jaron Johnson, Berkay Genç, Ege Arar, Ben Moore ve Amar Alibegovic'i kadrosuna katmıştı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,