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        Çağdaş Bodrum ilk maçta

        BasketbolSüperLigi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirecek Çağdaş Bodrum Spor yarın ilk hafta maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'nun rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Takımı ilk kez Süper Lige taşıyan antrenör Ender Arslan'la yola devam eden Bodrum ekibi, transferde Dominic Artis, Can Uğur Öğüt, Jaron Johnson, Berkay Genç, Ege Arar, Ben Moore ve Amar Alibegovic'i kadrosuna katmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:36
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        Çağdaş Bodrum ilk maçta
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        BasketbolSüperLigi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirecek Çağdaş Bodrum Spor yarın ilk hafta maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'nun rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Takımı ilk kez Süper Lige taşıyan antrenör Ender Arslan'la yola devam eden Bodrum ekibi, transferde Dominic Artis, Can Uğur Öğüt, Jaron Johnson, Berkay Genç, Ege Arar, Ben Moore ve Amar Alibegovic'i kadrosuna katmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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