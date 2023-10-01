Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        11'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

        MUĞLA'nınBodrumilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla başladı. Etkinliğin açılışında, birçok ünlü isme çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        11'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrumilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla başladı. Etkinliğin açılışında, birçok ünlü isme çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

        Bodrum Türk Filmleri Haftası, ünlü oyuncular ve film sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen açılış töreninde, çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu. Gecede, sinemaya emek veren ve hayatını kaybeden sanatçıların yer aldığı slayt gösterisi yer aldı. Daha sonra etkinliğe katılan birçok tiyatro ve sinema sanatçısı ile sektör temsilcisine farklı kategorilerde ödüller verildi. Ödül törenine Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Papuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcılar katıldı.

        İLK KEZ 'HALİKARNAS BALIKÇISI ÖDÜLÜ' VERİLDİ

        Törende Yılmaz Gruda Özel Ödülü Zafer Algöz'ün olurken, Yaşam Boyu Onur ödülleri ise sinema işletmecisi Cenk Sezgin ve Manş Denizi'ni geçen en genç yüzücü Aysu Türkoğlu tarafından Lale Belkıs, Ali Poyrazoğlu ve Fikret Kuşkan'a verildi. Bu yıl ilk defa verilen 'Halikarnas Balıkçısı Özel Ödülü'nü geceye çekimlerden dolayı katılamayan Bodrum'da doğup, büyüyen Selahattin Paşalı'ya verildi. Bir video ile geceye katılan Paşalı'nın ödülünü babası aldı. Yönetmen Aykut Taşkın ise Halikarnas Balıkçısı'nın kitabından yaptığı alıntıların olduğu gösteri oldukça ilgi çekti. Geceye katılamayan birçok ünlü isim de videolarıyla ödül törenini renklendirdi. Yapımcı Saner Ayar, Zafer Algöz ve Tamer Levent gibi isimler yolladıkları teşekkür videolarıyla ödül törenine katılırken, sahnede Ali Poyrazoğlu'nun 'Beğendiğiniz filmlerde yansımalarınızı görürsünüz, kendinizi izleyin" sözü ayakta alkışlandı. 11'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası, 5 Ekim'e kadar sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 2 bot çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Muğla açıklarında 2 bot çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        GÜNCELLEME - Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 k...
        GÜNCELLEME - Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 k...
        Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yara...
        Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yara...
        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı
        11. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı
        Muğla açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı