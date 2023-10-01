11'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

MUĞLA'nınBodrumilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla başladı. Etkinliğin açılışında, birçok ünlü isme çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası, ünlü oyuncular ve film sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen açılış töreninde, çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu. Gecede, sinemaya emek veren ve hayatını kaybeden sanatçıların yer aldığı slayt gösterisi yer aldı. Daha sonra etkinliğe katılan birçok tiyatro ve sinema sanatçısı ile sektör temsilcisine farklı kategorilerde ödüller verildi. Ödül törenine Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Papuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcılar katıldı.

İLK KEZ 'HALİKARNAS BALIKÇISI ÖDÜLÜ' VERİLDİ

Törende Yılmaz Gruda Özel Ödülü Zafer Algöz'ün olurken, Yaşam Boyu Onur ödülleri ise sinema işletmecisi Cenk Sezgin ve Manş Denizi'ni geçen en genç yüzücü Aysu Türkoğlu tarafından Lale Belkıs, Ali Poyrazoğlu ve Fikret Kuşkan'a verildi. Bu yıl ilk defa verilen 'Halikarnas Balıkçısı Özel Ödülü'nü geceye çekimlerden dolayı katılamayan Bodrum'da doğup, büyüyen Selahattin Paşalı'ya verildi. Bir video ile geceye katılan Paşalı'nın ödülünü babası aldı. Yönetmen Aykut Taşkın ise Halikarnas Balıkçısı'nın kitabından yaptığı alıntıların olduğu gösteri oldukça ilgi çekti. Geceye katılamayan birçok ünlü isim de videolarıyla ödül törenini renklendirdi. Yapımcı Saner Ayar, Zafer Algöz ve Tamer Levent gibi isimler yolladıkları teşekkür videolarıyla ödül törenine katılırken, sahnede Ali Poyrazoğlu'nun 'Beğendiğiniz filmlerde yansımalarınızı görürsünüz, kendinizi izleyin" sözü ayakta alkışlandı. 11'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası, 5 Ekim'e kadar sürecek.