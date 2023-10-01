Muğla açıklarında 2 bot çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MUĞLA'nınFethiyeilçesinde iki botun çarpıştığı kazada Hatice Betül Çimen (32) hayatını kaybetti, Burak Uğur ağır yaralandı.

Fethiye Göcek açıklarında, dün saat 22.30 sıralarında iki bot çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Betül Çimen'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Burak Uğur ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.