Bodrum FK - Çorum FK: 2-1

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Baran Eraslan, Hasan Erdoğan

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir Ergün, Celutska, Ali Eytemur, Cenk Şen, Muhammed Gönülaçar, Musah Mohammed, Samet Yalçın (Dk. 90 Brazao), Burak Çoban (Dk. 90+4 Aldair), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Kenan Özer), Celal Dumanlı

ÇORUM FK: Ali Türkan - Sadık Arda Yılmaztürk, Ologo (Dk. 46 Berkay Değirmencioğlu (Dk. 57 Adem Doğan), Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 70 Verheijdt), Ferhat Yazgan, Murat Yıldırım, Ahmet İlhan Özek (Dk. 58 Ozan Sol), Suat Kaya (Dk. 58 Geraldo), Eren Aydın

GOLLER: Dk. 34 Üzeyir (Penaltıdan), Dk. 40 Celal Dumanlı (Bodrum FK) - Dk. 67 Ozan Sol (Penaltıdan) (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Üzeyir Ergün, Cenk Şen, Burak Çoban (Bodrum FK) - Ali Türkan, Toure, Atakan Cangöz, Eren Aydın, Murat Yıldırım (Çorum FK)

1!inci Lig´in 7'nci hafta maçında Bodrum FK, konuk ettiği Çorum FK'yı 2-1 yendi. Ev sahibi yeşil-beyazlılar 24´üncü dakikada Üzeyir´in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bodrum FK, 40´ıncı dakikada Celal´in ayağından ikinci golü attı ve devre arasına 2-0 galip girdi. Çorum FK, 67´nci dakikada Ozan´ın penaltı golüyle umutlansa da kazanan Bodrum FK takımı oldu. Bu sonuçla Bodrum FK 14 puana yükselirken, Çorum FK 12 puanda kaldı. Müsabakayı A Milli Takım'ın ve Galatasaray´ın eski teknik direktörü Fatih Terim de izledi.

4´üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK´da ceza sahası içinde Burak Çoban´ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

23´üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Musah Mohammed´in vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top oyun alanında kaldı.

28´inci dakikada Bodrum FK´da ceza sahası içinde Gökdeniz´in vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top oyun alanında kaldı.

31´inci dakikada Üzeyir´in ceza sahasına yaptığı ortada topa kalkan Celal kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi.

34´üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Üzeyir´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

40´ıncı dakikada Bodrum FK´da Burak´ın korner vuruşunda Celal´in ceza sahası içinde vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

65´inci dakikada etkili gelen Çorum FK´da ceza sahası içine giren Ozan Sol, Üzeyir´in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi.

67´inci dakikada Ozan´ın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmayı Bodrum FK 2-1 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY

2023-10-01 15:47:30