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        Muğla'da seyir halindeki araçta yangın

        MUĞLA'daseyirhalindeki otomobil alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:19 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:20
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        Muğla'da seyir halindeki araçta yangın
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        MUĞLA'daseyirhalindeki otomobil alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, araçta hasar oluştu.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Menteşe'den Yatağan ilçesi yönüne giden Selma Metli'nin kullandığı 48 EE 543 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Metli, aracı polis uygulama noktasına çektikten sonra indi. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi alevler söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.

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