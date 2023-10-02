Bodrum FK zirve yolunda

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Çorum FK'yı evinde 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Geçen sezon final oynadığı ligde son 4 maçında 3'üncü galibiyetini elde eden yeşil-beyazlı ekip, 14 puana yükselip lider Eyüpspor'u 4, ikinci Bandırmaspor'u ise 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, çok zorlu bir maçı kazandıklarını ifade etti. Rakiplerinin daha önce deplasmanlarda oynadığı 3 maçı da kazandığını vurgulayan Taşdemir, "Maçta pozisyon vermedik ama mücadeleyi sıkıntılı bir şekilde bitirdik. Biz ise çok pozisyona girdik. Önemli olan bu pozisyonlara girebilmek. Kazandığımız için çok mutluyum. Rakibimiz lehine verilen penaltı kararı doğru değildi. Bizim ise bir penaltımız verilmedi" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

2023-10-02 11:02:32