Çağdaş Bodrum'da Anadolu Efes biletleri satışta
Basketbol SüperLigi'ndeki ilk sezonuna İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 95-58 yenilerek başlayan Çağdaş Bodrum Spor bu hafta ilk iç saha maçını oynamanın heyecanını yaşayacak. Bodrum ekibi, lig ve Euroleague'in köklü ekiplerinden Anadolu Efes'i 8 Ekim Pazar günü Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ağırlayacak. Bodrum ve Muğla'nın tüm ilçelerinden destek bekleyen Çağdaş Bodrum'da maçın biletleri 1'inci kategori 200, 2'nci kategori 150 TL'den satışa çıktı.
Basketbol SüperLigi'ndeki ilk sezonuna İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 95-58 yenilerek başlayan Çağdaş Bodrum Spor bu hafta ilk iç saha maçını oynamanın heyecanını yaşayacak. Bodrum ekibi, lig ve Euroleague'in köklü ekiplerinden Anadolu Efes'i 8 Ekim Pazar günü Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ağırlayacak. Bodrum ve Muğla'nın tüm ilçelerinden destek bekleyen Çağdaş Bodrum'da maçın biletleri 1'inci kategori 200, 2'nci kategori 150 TL'den satışa çıktı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,