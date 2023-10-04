Bodrum'dan ayrılan Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden 'Türk bayrağı' ışıklandırması yansıtıldı MUĞLA'nınBodrumilçesine sabah saatlerinde demirleyen ve akşam saatlerinde tekrar denize açılan Bahamalar bandıralı 277 metre uzunluğundaki 2 bin 63 yolcu ve 1131 personeli bulunan 'Resilient Lady' isimli gemiden, Cumhuriyet'in 100´üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı.

MUĞLA'nınBodrumilçesine sabah saatlerinde demirleyen ve akşam saatlerinde tekrar denize açılan Bahamalar bandıralı 277 metre uzunluğundaki 2 bin 63 yolcu ve 1131 personeli bulunan 'Resilient Lady' isimli gemiden, Cumhuriyet'in 100´üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı.

Bahamalar bandıralı 277 metre uzunluğundaki 2 bin 63 yolcu ve 1131 personeli bulunan 'Resilient Lady' isimli yolcu gemisi, saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gün boyu Bodrum'a demirleyen ve ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz yolcusu bulunan gemi, saat 20.00'de Mykonos Limanı'na hareket etmek üzere Bodrum Limanı'nda motor çalıştırdı. Bu sırada, Cumhuriyet'in 100´üncü yılı dolayasıyla gemiden Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı. O anlar, büyük beğeni topladı.