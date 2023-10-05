Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı

         MUĞLA'nınMarmarisilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY'li yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 02:07 Güncelleme: 05.10.2023 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MUĞLA'nınMarmarisilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY'li yakalanıp, gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı durdurdu.

        Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan FETÖ/PDY'li 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 11'i FETÖ üyesi 14 şüpheli yakalandı
        Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 11'i FETÖ üyesi 14 şüpheli yakalandı
        Yargıtay Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'nın temyiz başvuru...
        Yargıtay Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'nın temyiz başvuru...
        Bodrum'da dev kruvaziyerin dış cephesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
        Bodrum'da dev kruvaziyerin dış cephesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
        Bodrum'dan ayrılan Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden 'Türk bayrağı' ışık...
        Bodrum'dan ayrılan Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden 'Türk bayrağı' ışık...
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Marmaris açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı