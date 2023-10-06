Orman işçisi traktör kazasında öldü
MUĞLA'nınMenteşeilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan orman işçisi Şener Akçay (49) yaşamını yitirdi.
MUĞLA'nınMenteşeilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan orman işçisi Şener Akçay (49) yaşamını yitirdi.
Kaza, Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Şener Akçay idaresindeki 48 NV 934 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alandaki toprak yolda devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Şener Akçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.