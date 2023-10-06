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        Orman işçisi traktör kazasında öldü 

         MUĞLA'nınMenteşeilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan orman işçisi Şener Akçay (49) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 03:14 Güncelleme: 06.10.2023 - 03:15
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        Orman işçisi traktör kazasında öldü 
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         MUĞLA'nınMenteşeilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan orman işçisi Şener Akçay (49) yaşamını yitirdi.

        Kaza, Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Şener Akçay idaresindeki 48 NV 934 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alandaki toprak yolda devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Şener Akçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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