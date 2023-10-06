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        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; uzman çavuş öldü, 2 yaralı

        MUĞLA'nınMenteşeilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Hakan Aktaş hayatını kaybetti, 1' i polis 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:10
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        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; uzman çavuş öldü, 2 yaralı
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        MUĞLA'nınMenteşeilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Hakan Aktaş hayatını kaybetti, 1' i polis 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. Menteşe'nin Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın kullandığı 24 AL 040 plakalı otomobil ile Gülağzı Kavşağı'ndan kontrolsüz çıktığı iddia edilen ve Marmaris yönüne giden Tahsin Çiçek'in kullandığı 48 HD 282 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Hakan Aktaş, kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Tahsin Çiçek ile otomobildeki Hüseyin Denli'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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