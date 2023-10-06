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        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekliyor

        MUĞLA'nınBodrum ilçesini besleyen 2 barajdan 1'i olan Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e düşünce su alımına kapatıldı. Geyik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 13'e gerileyip kritik seviyeye kadar indi. Su kesintilerinin yaşanabileceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bizi zor günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı. Suyumuzun tamamen bittiği anlamını taşıyor" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:40
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        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekliyor
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesini besleyen 2 barajdan 1'i olan Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e düşünce su alımına kapatıldı. Geyik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 13'e gerileyip kritik seviyeye kadar indi. Su kesintilerinin yaşanabileceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bizi zor günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı. Suyumuzun tamamen bittiği anlamını taşıyor" diye konuştu.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yaz sezonunda yaşanan yoğunluk ve isale hatlarında meydana gelen patlaklar nedeniyle Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e düştü, baraj su alımına kapatıldı. Eski İzmir kara yolu ve eski kiremit fabrikasının gün yüzüne çıktığı barajın içerisinde ise adacıklar oluştu. Kenti besleyen diğer baraj olan Geyik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 13'e geriledi.

        'YAĞIŞ OLMAZSA SUYUMUZ YOK'

        MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yetkililere acil eylem planı yapılması konusunda çağrıda bulundu. Kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesinin de düşük olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Dünya ortalaması itibarıyla kayıtlardaki en sıcak yaz ayını yaşadık. Kayıtlardaki en sıcak yıl olmasını da bekliyoruz. Bu anlamda iklimsel değişiklikleri görüyoruz. Bulunduğumuz bu coğrafya oldukça kurak geçti. Bodrum'a içme suyu temin eden gerek Mumcular, gerekse Geyik barajlarında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ediyoruz. Mumcular Barajı'nda su akışı tamamen kesildi. Baraj gölünde su kalmadı. Geyik Barajı'nda ise su seviyesi ölü hacim civarında. Yer altı su seviyemiz de oldukça düşük. Bizi zor günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı. Suyumuzun tamamen bittiği anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.

        'ACİL DURUM EYLEM PLANI'

        Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Örnek verecek olursam, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı, borç alıyordu. Şimdi bankada da para bitti. Dolayısıyla Geyik Barajı'nda son ölü hacmin üzerinde kullanılmaması gereken 1-2 metrelik su farkını kullanarak Bodrum'a içme suyu sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde yağış olmaması kesintilerin devamlı olacağı anlamına gelir. İçme suyu için acil durum eylem planı yapılması gerektiğini söylemiştik. Şu anda yapacağımız tek şey önümüzdeki yağışları beklemek. Vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Yer altı suyundan verilecek su ise artık yavaş yavaş çekilmiş durumda. Geyik Barajı'ndan su alınması durumunda artık sisteme çamurlu su gelme ihtimali artıyor. Vanalar, pompalar ve filtrelerin bozulması gündeme gelecek. Termik santral için su temini yapılamayacağı için termik santralde de enerji arz güvenliği tehlikeye girecek. Kendi enerjilerini üretebilmek için yer altı su kuyularına yüklenecekler. Yetkili kurumların bir araya gelerek acil durum eylem planını adım adım devreye sokmaları gerekiyor."

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