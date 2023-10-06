Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        FETÖ'nün katalog imamının da arasında olduğu 11 kişi tutuklandı

         MUĞLA'nınMarmarisilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalanan 9'u FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın da arasında yer aldığı 11 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'nün katalog imamının da arasında olduğu 11 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         MUĞLA'nınMarmarisilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalanan 9'u FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın da arasında yer aldığı 11 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı, 4 Ekim günü saat 19.30 sıralarında durdurdu. Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişiyi gözaltına aldı. 

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan, eşi eski uzman doktor Mehmet Şevki Gürsan, Osman Bayram, Önder Doğruer, Kübra Sağlam, Sümeyye Bayram, Tuğba Nur Şahin, Rüveyde Kaygısız, Sadık Delen ile organizatörler Doğan Bacacı ve Metehan Konuk tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eski öğretim üyesi Nesrin Gürsan´ın 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti. Gürsan, FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Öte yandan tekne kaptanları Doğan Bacacı ve Metehan Konuk´un tekneyi sahibinden izinsiz olarak göçmen kaçaklığı olayında kullandıkları öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
        Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
        Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Muğla'da "Cumhuriyete İz Bırakan Kadınlar" semineri yapıldı
        Muğla'da "Cumhuriyete İz Bırakan Kadınlar" semineri yapıldı
        Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
        Bodrum'da hayırsever çift mezarları başında anıldı
        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekli...
        Doç. Dr. Özçelik'ten, Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: Bizi zor günler bekli...