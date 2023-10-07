Çağdaş Bodrum'a dev rakip BasketbolSüper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor yarın ilk iç saha sınavında güçlü rakibi Anadolu Efes'le karşılaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Muğlalılar maça yoğun ilgi gösterirken karşılaşmanın biletleri hafta içinde tükendi. Ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan, Euroleague'de de 2021 ve 2022'de çifte şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, ilk kez bu maçla Muğla merkezde parkeye çıkacak. Çağdaş Bodrum'a geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşatan Antrenör Ender Arslan da oyuncu olarak forma giydiği eski takımı Anadolu Efes'e ilk kez saha kenarında rakip olacak. Çağdaş Bodrum ligde sezona Fenerbahçe deplasmanındaki yenilgiyle başlamıştı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:21 facebook

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