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        Fethiyespor, Denizlispor'u konuk edecek 

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen FK'ya 2-1 yenilip henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Fethiyespor yarın evinde Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Toplamda 3 puanı bulunan Fethiyespor'un teknik direktörü Erhan Altın, Denizlispor'u yenip ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Sıralamada 8 puanla 9'uncu basamakta yer alan Denizlispor'un çalıştırıcısı Bülent Ertuğrul, çıkışta olduklarını belirterek, "Son 3 maçta 7 puan topladık. Fethiye'den de iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:27
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        Fethiyespor, Denizlispor'u konuk edecek 
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen FK'ya 2-1 yenilip henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Fethiyespor yarın evinde Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Toplamda 3 puanı bulunan Fethiyespor'un teknik direktörü Erhan Altın, Denizlispor'u yenip ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Sıralamada 8 puanla 9'uncu basamakta yer alan Denizlispor'un çalıştırıcısı Bülent Ertuğrul, çıkışta olduklarını belirterek, "Son 3 maçta 7 puan topladık. Fethiye'den de iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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