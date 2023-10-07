Bodrum'da gece kulübünde yangın
MUĞLA'nınBodrumilçesinde, gece kulübünde yangın çıktı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınana yangında, mekanda hasar meydana geldi.
MUĞLA'nınBodrumilçesinde, gece kulübünde yangın çıktı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınana yangında, mekanda hasar meydana geldi.
Bodrum'da Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki gece kulübünde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mekanın kapalı alanında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla, adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Mekanda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sırasında mekanın kapalı olduğu belirtildi.