Bodrum'un son süngercisi 'Aksona Mehmet', deniz dibinden hayalet ağ topladı

MUĞLA'nınBodrumilçesinde 'Aksona Mehmet' olarak tanınan bölgenin son süngercisi olduğu belirtilen Mehmet Baş (74) ile ekibi, deniz dibinden 500 metrekare büyüklüğünde hayalet ağ çıkardı.

Deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağları temizlemek için çalışmalar yapan Mehmet Baş, 'Aksona Mancorna' isimli teknesindeki ekibiyle dalış yaptı. Baş ve dalgıçlar, Kara Abidin Bangozu ve Tavşanburnu'nda 40 metre derinliğe daldı. Hayalet ağ temizliğinde deniz dibine balıkçılar tarafından bırakılan 500 metrekare büyüklüğünde ağ çıkarıldı. Dalgıçlar ayrıca su altı kamerası ile görüntülendi. Limana getirilen ağ, Bodrum Belediyesi ekiplerince kamyonete yüklenerek atık ayrıştırma merkezine götürüldü.

'DENİZLER, BİZİM EKMEK SOFRAMIZ'

Deniz dibinde bırakılan ağların su altındaki hayatı öldürdüğünü belirten Baş, "Bu temizliği her sene yapıyorum. Bir kurum veya arkadaşımız sponsor olur ve mazot alır. Sağ olsun Mustafa Güneri bugünkü sponsorumuzdu. Gittik, ağ temizliği yapıp, geldik. Denizler, bizim ekmek soframız. Ekmek soframız olarak görüp, gerekli hassasiyet ve saygıyı gösterebildiğimiz gün, benim bu güzel ülkemin kaderi, değişir. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak, denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir" dedi. Hayalet ağ temizliğinde akaryakıt desteği sağlayan Güneri, kendisinin de Bodrumlu bir kaptan çocuğu olduğunu belirterek "Babam yıllarca süngercilik yaptı, mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri. Bu, bizim denizlere vefa borcumuz" diye konuştu.