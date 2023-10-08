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        Fethiyespor - Denizlispor: 3-1

        TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Fethiyespor ilk galibiyetini Denizlispor önünde aldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fethiyespor, siftah yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:12 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:12
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        Fethiyespor - Denizlispor: 3-1
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        TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Fethiyespor ilk galibiyetini Denizlispor önünde aldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fethiyespor, siftah yaptı.

        Muğla ekibi maçın 21´inci dakikasında Bekir Turaç´ın golüyle 1-0 geriye düştü ve ilk yarıyı Denizlispor önde tamamladı. Fethiyespor, 59´uncu dakikada Nurettin´in golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Özcan 64´üncü dakikada Fethiyespor´u 2-1 öne geçirirken, Ali Ceylan 67'nci dakikada tabelayı 3-1´e getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve kazanan Fethiyespor oldu.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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