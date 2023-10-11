'Sarı yaz' döneminde Bodrum'da turist bereketi

MUĞLA'nınturizmdelokomotif ilçesi Bodrum'da 'sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında, otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'in üzerine ulaştı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz, "Yurt dışı uçuşların 3 Kasım'a kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, yoğun geçen yaz sezonu yerini 'sarı yaz' dönemine bıraktı. Sıcak ve güneşli havanın etkisi kentte sürerken, okulların açılmasıyla yerli turist hareketliliği azaldı. 'Sarı yaz' adlandırılan ekim ayı döneminde yerli turist yoğunluğu yerini yabancı turistlere bıraktı. Ekim ayında gelen yabancı turistlerle otellerde doluluk oranlarının yüzde 70'lerin üzerine çıktığı bildirildi. 40-50 yaş arası turistlerin yoğun olduğu 'sarı yaz' döneminde, başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent'teki plajlarda yoğunluk yaşandı.

'1 MİLYON YABANCI TURİST RAKAMINI YAKALAYACAĞIZ'

'Sarı yaz' döneminde uygun tatil avantajlarının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yıl sonuna kadar 1 milyon yabancı turist rakamını yakalayacağız. Deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısında geçen seneye göre, kısmen bir artış yaşandı. Bodrum'u bu yıl en çok Polonya, Almanya ve İngiltere'den gelen turistler tercih etti. Bunun yanı sıra Rus turistler de oldukça yoğun ilgi gösterdi. Kruvaziyerler, bu sezona çok büyük destek oldu. Sezon halen devam ediyor. Kentte belli oranda oteller ekim ayı sonuna kadar açık olacak. Yurt dışı uçuşların 3 Kasım'a kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Açık olan otellerde yüzde 70'in üzerinde bir doluluk var" dedi.

'İÇ HATLARDA UÇAK BİLETİ BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ'

Dengiz, "Bodrum olarak en uygun bütçeli periyoda geçmiş bulunmaktayız. Ekim ayı diğer adıyla 'sarı yaz' döneminde talepler devam ediyor. Yurt dışından bu dönemde hava yoluyla oldukça güzel talep var. İç pazarda ise okullar tatil olmasına rağmen hafta sonları yüksek bir talep oluyor. Bu süreçte iç hatlarda uçakta bileti bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu dönemde özellikle 40 ve 50 yaş üzeri misafirlerimiz Bodrum'u tercih ediyor. Bu dönemde özellikle Polonya, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerden talep alıyoruz. Oda, kahvaltı şeklinde hizmet veren otellerde fiyatlar kişi başı günlük 700 liradan her şey dahil oteller ise kişi başı 1500 liradan başlıyor. Önümüzdeki yıl için bizim daha önceden de mottomuz vardı. 'Biz bitti demeden bitmeyecek' dediğimiz bir motto ile çalışıyoruz" diye konuştu.

BODER olarak Bodrum adına kurulması planlanan hava yolu firması için çalışma ve girişimlerinin sürdüğünün de altını çizen Dengiz, "Bodrum adına olumlu bir gelişme, gelecek yıl için acentelerle anlaşmalar sağlanacak. Sezon boyunca 100 bin yolcu taşıma kapasitesini hedefleyeceğiz" dedi.