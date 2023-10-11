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        Bodrum'da BIOR yarışları renkli kortej yürüyüşüyle başladı

         Muğla´nınBodrum ilçesinde bu yıl 11´incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde, bando eşliğinde bayraklarıyla yürüyüş yapan minik yelkenciler unutulmaz anlar yaşadı. Bodrum, bu yıl 11´inci kez düzenlenen Uluslararası Optimist Yarışları'na (BIOR) ev sahipliği yapıyor. 10-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak yarışlara 7 ülkeden 400 yelkenci katılıyor. Sporcular bu akşam kortej yürüyüşü için marina önünde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:40
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        Bodrum'da BIOR yarışları renkli kortej yürüyüşüyle başladı
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         Muğla´nınBodrum ilçesinde bu yıl 11´incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde, bando eşliğinde bayraklarıyla yürüyüş yapan minik yelkenciler unutulmaz anlar yaşadı. Bodrum, bu yıl 11´inci kez düzenlenen Uluslararası Optimist Yarışları'na (BIOR) ev sahipliği yapıyor. 10-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak yarışlara 7 ülkeden 400 yelkenci katılıyor. Sporcular bu akşam kortej yürüyüşü için marina önünde bir araya geldi.

        Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe 400 yelkencinin yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, sporcuların antrenörleri ve aileleri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve minik yelkenciler sahneye çıktı. Sahnede 10´dan geriye sayılarak gökyüzüne onlarca balon bırakıldı. BIOR yarışları Bodrumspor Yelken Kulübü önünden start aldı.

        "KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRECEĞİZ"

        Yarışmacılara başarı dileyen Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, "Özellikle yılın bu zamanlarında biz Bodrumluların sarı yaz diye tabir ettiği zamanda, yelkenleri dolduran rüzgar kalitemiz, eşsiz coğrafyamız, tarihi güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermis siz değerli sporcularımızla beraber keyifli zaman geçireceğimize yürekten inanıyorum" dedi. Bodrum´un spor kenti olduğunu vurgulayan Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, "Bodrum turizmiyle, deniziyle yeryüzünün cenneti konumunda ancak Bodrum´un gerek spor gerekse de spor organizasyonlarındaki başarısı dünyada kendini söz ettirmiş bir ilçemiz" diye konuştu.

        Bu yılın özel olduğunu ifade eden Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları´nın bu sene 11´incisini düzenliyoruz. Bu sene özel bir yıl, cumhuriyetin 100´üncü yılına yakışır bir şekilde organizasyonu başlatıp bitirmek istiyoruz. Bu organizsayonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Bodrumspor Başkan Yardımcısı Baran Akcan ise "7 ülkeden 400 sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılına yakışır bir şekilde organizasyonu tamamlamak istiyoruz. Bodrum yelkende başarılara koşan bir kent, daha nice yarışlarda güzel işler yapmak dileğiyle" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Kortejden detay

        - Konuşmalardan detay

        - Balon atılmasından detay

        - Genel ve detay görüntü

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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