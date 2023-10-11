Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı BasketbolSüper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da sezon başında göreve getirilen Genel Menajer Tolga Tekinalp görevinden ayrıldı. Tekinalp konuyla ilgili olarak, "Karşılıklı çıkarların korunması adına böyle bir karar verdik ve iyi ilişkiler içinde ayrıldık. Çağdaş Bodrum´a başarılar diler, birlikte çalıştıklarıma teşekkür ederim" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:50 facebook

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