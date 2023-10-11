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        Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı

         BasketbolSüper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da sezon başında göreve getirilen Genel Menajer Tolga Tekinalp görevinden ayrıldı. Tekinalp konuyla ilgili olarak, "Karşılıklı çıkarların korunması adına böyle bir karar verdik ve iyi ilişkiler içinde ayrıldık. Çağdaş Bodrum´a başarılar diler, birlikte çalıştıklarıma teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:50
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        Çağdaş Bodrum'da Tekinalp ayrıldı
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         BasketbolSüper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da sezon başında göreve getirilen Genel Menajer Tolga Tekinalp görevinden ayrıldı. Tekinalp konuyla ilgili olarak, "Karşılıklı çıkarların korunması adına böyle bir karar verdik ve iyi ilişkiler içinde ayrıldık. Çağdaş Bodrum´a başarılar diler, birlikte çalıştıklarıma teşekkür ederim" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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