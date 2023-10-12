ABD bayraklı motoryat ile göçmen kaçakçılığında yeni detay; iş insanın hesabına 5 bin euro MUĞLA'nınMarmaris açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın da yer aldığı 9'u FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişinin tutuklandığı olayın detaylarına ulaşıldı. Organizatörlükten tutuklanan motoryat kaptanı Doğan Bacacı'nın savcılıktaki ifadesinde günlük tur bedeli olarak yat sahibi iş insanı K.K.'nin hesabına 5 bin euro gönderdiğini ileri sürdü.

MUĞLA'nınMarmaris açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın da yer aldığı 9'u FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişinin tutuklandığı olayın detaylarına ulaşıldı. Organizatörlükten tutuklanan motoryat kaptanı Doğan Bacacı'nın savcılıktaki ifadesinde günlük tur bedeli olarak yat sahibi iş insanı K.K.'nin hesabına 5 bin euro gönderdiğini ileri sürdü.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı, 4 Ekim günü saat 19.30 sıralarında durdurdu. Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan, eşi eski uzman doktor Mehmet Şevki Gürsan, Osman Bayram, Önder Doğruer, Kübra Sağlam, Sümeyye Bayram, Tuğba Nur Şahin, Rüveyde Kaygısız, Sadık Delen ile organizatörler Doğan Bacacı ve Metehan Konuk tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ

Eski öğretim üyesi Nesrin Gürsan'ın 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilirken, FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanıp, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

'ENDİŞEYE KAPILDIM'

Motoryatın kaptanı tutuklu organizatör Doğan Bacacı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bacacı, "Sahibi K.K., kişinin 'Galaxy' isimli teknesinde kaptan olarak çalışıyorum. Tekne sahibinin onayı ile 3 günlük bir tur alındığını 'Anıl' isimli şahıstan öğrendim. Tur bedeli olan 5 bin euroyu tekne sahibine göndererek onayını aldım. K.K., 'Yakıt ücretini bir miktar fazla alabilirsin' dedi. Anıl, misafirleri bot ile Bozburun'da bulunan tekneye getirdi. Misafirleri aldıktan sonra belgelerinin olmadığı fark ettim. Endişeye kapıldım. Kimlerle muhatap olduğumu bilmediğim için şahısları Marmaris'e bırakmak amacıyla hareket ettik. Karadan ayrıldıktan 50 dakika sonra Türk sularındayken önüme sahil güvenlik botu geçti. Tutanakta belirtildiği gibi sahil güvenliğin 'dur' ihtarına uymamazlık yapmadım" dedi.

'ÖRGÜT ÜYESİ OLDUKLARINI BİLMİYORUM'

Bacacı, ifadesinde, seyir halinde olduğu sırada önünden geçen arabalı vapurun oluşturduğu dalga nedeniyle sahil güvenliğe tekneyi Rodos'a sürüyormuş gibi yansıdığını anlatarak, "Kesinlikle tutanağı kabul etmiyorum. Sahil güvenlikten kaçmadım. Hatta sahil güvenlik botu önümüzü kestiğinde onlara yardım ederek tekneye çıkardım, üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Örgüt üyelerine yardım etmedim, şahısların örgüt üyesi olduklarını dahi bilmiyorum, yasa dışı yollarla şahısların ülke dışına çıkarma gibi bir niyetim de yoktu" diye konuştu.

Yat sahibi iş insanı K.K. ise Bacacı hakkında kendisine tur düzenleyeceğini söyleyip, tekne ile göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.