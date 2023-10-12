Çağdaş Bodrum Spor'dan altyapı seferberliği Bodrumlugençlerin spora ilgilerinin artması ve teşvik edilmesi, yetenekli sporcuların ise ihtiyaç duydukları imkanlarla desteklenmeleri için altyapı kadrolarına da yatırım yapan Basketbol Süper Ligi temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, altyapıya sağladığı spor okulları ve yapılanma ile kendi bünyesinde akademikleşerek ilçede geleceğin yıldız basketbolcularını yetiştiriyor.

Bodrumlugençlerin spora ilgilerinin artması ve teşvik edilmesi, yetenekli sporcuların ise ihtiyaç duydukları imkanlarla desteklenmeleri için altyapı kadrolarına da yatırım yapan Basketbol Süper Ligi temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, altyapıya sağladığı spor okulları ve yapılanma ile kendi bünyesinde akademikleşerek ilçede geleceğin yıldız basketbolcularını yetiştiriyor.

Çağdaş Bodrum Spor'un akademi ve altyapısında U10, U12, U14, U16 ve U18 kategorileri ile toplam 120 sporcu bulunuyor. Kulüp, her biri alanında uzman kariyer sahibi basketbol antrenörleri ile sporcu yetiştirerek, Bodrum'un spor alanındaki gelişimine önemli bir yatırım yapıyor. 6 ay önce kurulan Çağdaş Bodrum Spor Akademi'de 120 sporcunun arasınra kız sporcu sayısı giderek artıyor. Altyapıda 70 sporcu ve 18 sporcu da Basketbol Gençler Ligi takımları da bulunuyor.

ONUR AKSOY: ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Altyapı Koordinatörü Onur Aksoy, "Çağdaş Bodrum Spor altyapı ve akademi olarak çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sene ilk kez katılım sağladığımız yerel liglerde U16 Muğla şampiyonu olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Bu sene ki hedeflerimizden biri U18 takımımızla Türkiye Şampiyonası'na kadar gidebilmek. Bu sene A takımımızın Süper Lig'e yükselmesiyle beraber BGL takımımızı da kurduk ve baş antrenör olarak da geçtiğimiz sene TED Kolejliler BGL takımı antrenörlüğü görevini başarıyla yapan Nehir Berk'i göreve getirdik. Altyapılarda ciddi tecrübesi olan ve birçok basketbolcuyu profesyonel liglere göndermiş bir hoca. Yardımcı antrenörlük görevine de geçtiğimiz sezon U16 kategorisinde şampiyonluk yaşayan Ahmet Erdoğan yapacak. Akademiyi 6 ay önce kurduk ve şu an yaklaşık 120 sporcumuz var. Akademi olarak da tüm kategorilerde yerel liglere katıldık ve uzun vadede hedefimiz altyapı ve akademi takımlarımızı Muğla finallerinde rakip olarak görmek" dedi.

BAŞKAN ÇAĞLAR: ANA HEDEF GELECEĞE YATIRIM

Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Başladığımız günden bugüne geleceğimize yatırım yapmak ana hedeflerimiz arasında" dedi. Başkan Çağlar, "Başta bölge çocukları olmak üzere başarılı gençleri seçip U10, U12, U14, U16, U18 takımları yarattık. Bu çocuklardan ve velilerinden asla büyük ücret almadan hatta Bodrum dışındaysa konaklama imkanını ve 3 öğün yemeğini karşılayarak, okul imkanı sunup akademi kurduk. Bir nevi yıllar önce Banvit'in, Anadolu Efes'in hayata geçirdiği modeli uyguluyoruz. En büyük hayalimiz, bizi mutlu edecek en önemli şey altyapımızdan yetişmiş bir çocuğun 3-5 sene içinde büyük takımlara karşı oynadığını görebilmek. Çağdaş Bodrum Spor'dan çıkan bir gencin milli takıma, belki NBA'ye girmesi bence bizim için de Bodrum için de inanılmaz bir duygu olur. Hayalimiz mutlaka altyapı destekli bir A takım oluşturmaktı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutan tesisleşme konusunda önemli mesafeler kat ettik" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,