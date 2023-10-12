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        Avrupa´nın önemli yelken tesisi Bodrum´da açıldı

         Muğla´nınBodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Tesisi'nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi tarafından 2022 yılında tamamlanan çalışmalarla uluslararası standartlara kavuşan tesisin açılışı, geniş bir katılımla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan tören, katılım sağlayamayan davetlilerin mesajlarının okunmasıyla devam etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras´ın ev sahipliğindeki törene CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile yönetim kurulu üyeleri, BIOR Uluslararası Yarış Komitesi Başkanı Stanislav Kassarov, yelkenciler ve aileleri katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:05
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        Avrupa´nın önemli yelken tesisi Bodrum´da açıldı
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         Muğla´nınBodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Tesisi'nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi tarafından 2022 yılında tamamlanan çalışmalarla uluslararası standartlara kavuşan tesisin açılışı, geniş bir katılımla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan tören, katılım sağlayamayan davetlilerin mesajlarının okunmasıyla devam etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras´ın ev sahipliğindeki törene CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile yönetim kurulu üyeleri, BIOR Uluslararası Yarış Komitesi Başkanı Stanislav Kassarov, yelkenciler ve aileleri katıldı.

        DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞECEK

        Programın açılışında konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Birçok ulusal ve uluslararası yarışa burada ev sahipliği yapıyoruz. 11´inci kez BIOR yarışlarını düzenliyoruz. Geçen sene dünya şampiyonasını yelken kulüpte gerçekleştirmiştik. Sporcuları yetiştirmek için tesis çok önemliydi. Başkanımız ve eski başkanlarımızın katkılarıyla yapılan tesisimizi Avrupa´nın sayılı tesislerinden biri haline getirdi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizden de söz olsun, dünya çapında milli özgüveni yüksek Bodrum çocuklarını burada yetiştireceğiz" dedi. BIOR Uluslararası Yarış Komitesi Başkanı Stanislav Kassarov ise burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Bodrum Belediyesi´ne organizasyon için teşekkürlerini sundu.

        BODRUM EN ÖNEMLİ DENİZCİLİK MERKEZLERİNDEN BİRİ

        Denizcilikte Bodrum´un önemli bir mezkez olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum, en önemli denizcilik merkezlerinden biridir. Bodrumspor, kurduğu yelken şubesi ile yıllardır Bodrum´daki çocuklarımıza denizi, yelkeni sevdirmektedir. Bodrumspora ve tüm yelken kulüplerine teşekkür ederim. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Bodrum´umuza ve ulusumuza yakışan organizasyonlar ve tesisler kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Seremoni sonunda protokol üyeleri ve yelken sporcusu çocuklar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Bodrumspor Yelken Kulübü tesisinde yapılan çalışmalarda kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede yapılan yenilemelerle tesis dünya standartlarına uygun hale getirildi. Tesis, kapasitesi artırılarak pek çok şampiyona ve organizasyona ev sahipliği yapabilecek duruma getirilmesinin yanında belediye kafe, restoran ve halk plajı fonksiyonlarını barındırıyor. 1875 metrekarelik alanda yer alan yelken kulübü, Bodrum´a yakışan bir tesis haline getirildi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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