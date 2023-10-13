Fethiyespor seri peşinde
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenerek bu sezon ilk kez kazanan Fethiyespor yarın Sarıyer deplasmanına çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Fethiyespor'da kart cezalısı Rıdvan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Erhan Altın, Denizlispor galibiyetiyle çıkışa geçtiklerini, Sarıyer'i deplasmanda yenecek güçlerinin olduğunu belirtti.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenerek bu sezon ilk kez kazanan Fethiyespor yarın Sarıyer deplasmanına çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Fethiyespor'da kart cezalısı Rıdvan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Erhan Altın, Denizlispor galibiyetiyle çıkışa geçtiklerini, Sarıyer'i deplasmanda yenecek güçlerinin olduğunu belirtti.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,