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        Çağdaş Bodrum Spor galibiyete kenetlendi

         BasketbolSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı ilk iki maçı kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, bu hafta Türk Telekom önünde galibiyet istiyor. Lige zor bir fikstürle giriş yaptıklarını söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Antrenörü Ender Aslan, "Anadolu Efes maçında verdiğimiz mücadeleyi verdiğimiz zaman ligdeki bütün takımları yenebilecek noktaya getirebiliriz" dedi. Arslan, "Ligin en zorlu fikstür girişini biz yapmış olduk. İlk hafta Fenerbahçe, ikinci hafta Anadolu Efes aynı kulvarda olduğumuz takımlar değiller. Bu hafta oynayacağımız Türk Telekom takımı da geçen senenin Eurocup finalistiydi. Önemli bir bütçeyle yola çıkan takım. Biz kendimize odaklandık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:20
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        Çağdaş Bodrum Spor galibiyete kenetlendi
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         BasketbolSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı ilk iki maçı kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, bu hafta Türk Telekom önünde galibiyet istiyor. Lige zor bir fikstürle giriş yaptıklarını söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Antrenörü Ender Aslan, "Anadolu Efes maçında verdiğimiz mücadeleyi verdiğimiz zaman ligdeki bütün takımları yenebilecek noktaya getirebiliriz" dedi. Arslan, "Ligin en zorlu fikstür girişini biz yapmış olduk. İlk hafta Fenerbahçe, ikinci hafta Anadolu Efes aynı kulvarda olduğumuz takımlar değiller. Bu hafta oynayacağımız Türk Telekom takımı da geçen senenin Eurocup finalistiydi. Önemli bir bütçeyle yola çıkan takım. Biz kendimize odaklandık" dedi.

        "Fenerbahçe maçında oyunun dışında hoşumuza gitmeyen şeyler vardı. Anadolu Efes'e karşı ise çok daha hırslı, agresif oyunu bırakmayan bir maç ortaya koyduk" diyen Arslan, "Bizim kimliğimizde bu olacak. Rakip belirleyecek durumda değiliz. Anadolu Efes maçında verdiğimiz mücadeleyi verdiğimiz zaman ligdeki bütün takımları yenebilecek noktaya getirebiliriz. O mücadeleyi vermediğimiz takdirde ligdeki bütün takımlara maç kaybedebiliriz, bunun farkındayız. Anadolu Efes maçındaki oyuncularımın reaksiyonundan memnunum. Oyuncuların birbiriyle uyumu, idmanlarda ortaya koydukları performans ben zaten sezon başında beri hepsinden çok memnunum. Sezon sonu hedefimiz yola çıkarken bu sezon ligde sağlam adımlarla durabilmek ve lige girişi sağlam yapabilmek diye belirledik. Bu değişebilir, biz maç maç yolda hedefimize karar vermek daha mantıklı geliyor" diye konuştu.

        HAKAN YAPAR: BU BAŞARININ ÖRNEĞİ YOK

        Çağdaş Bodrum Spor'un büyük başarı ile Süper Lig'e çıktığını söyleyen takımın tecrübeli oyuncularından Hakan Yapar, "Çok kısa süre içerisinde örneği olmayan bir başarı var. TBL2'den ilk sene de hemen TBL ve daha sonra Türkiye'de en üst lige çıkmak başarı ve emek isteyen bir şeydi. Bunu yaparken doğru ekibi, doğru oyuncuları bir araya getirebilmek önemliydi. Bu konuda yönetimimiz ve başkanımız hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük fedakarlıklar yaptı. Başarılar bizim için önemli ve bizde bu başarıları daha da ileri taşıyarak hedeflenen istenilen düzeye getirmek istiyoruz. Her sene üzerine koyup bu işin sonunda Avrupa'ya giden bir organizasyon oluşturmak istiyoruz, hedefimiz bu yönde. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama Anadolu Efes maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu hafta Telekom'la oynayacağız ve oraya kazanmaya gidiyoruz. İlk galibiyeti almaya çalışacağız" dedi.

        JOHNSON BODRUM'DA MUTLU

        Takımın yeni yıldızlarından Jaron Johnson ise "Bodrum'da olmaktan gayet mutluyum. Çok güzel bir şehir, 3 yıllık bir takıma bu şekilde desteğimin olmasından dolayı mutluyum. Takım her gün daha iyiye gidiyor. Buraya her gün gelerek daha iyi antrenmanlar yapıyoruz. Takımı daha iyi yerlere götüreceğiz. Geçmiş 2 maç için geçmiş geçmişte kalmıştır. Önümüzdeki maçta daha iyi performans sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        SON TRANSFER AHMET DÜVERİOĞLU

        Çağdaş Bodrum Spor transferde son olarak yıllarca Fenerbahçe formasını giyen pivot Ahmet Düverioğlu ile anlaştı. 30 yaşında, 2.13 m boyundaki Ürdünlü oyuncu 2014'te Anadolu Efes'e imza atıp ardından 6 sezon Fenerbahçe forması giydi. Geçen sezona Bursaspor'da başlayan Ahmet Düverioğlu sezon ortasında ayrılıp Katar'a gitti. Tecrübeli pivot işlemleri yetişirse Çağdaş Bodrum'un pazar günkü Telekom maçında oynayacak. Öte yandan ayak bileğinden sakatlanan Ege Arar'ın dönüşünün 2-3 haftayı bulacağı öğrenildi.

        GÖRÜNTÜ DÇKÜMÜ:

        - İdmandan detay

        - Ender Aslan'ın açıklamaları

        - Hakan Yapar'ın açıklamaları

        - Jaron Jahnson'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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