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        Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi

        MUĞLA'nınturistikkenti Bodrum'un 26 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından 24 saatlik su kesintisi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:00
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        Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi
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        MUĞLA'nınturistikkenti Bodrum'un 26 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından 24 saatlik su kesintisi başladı.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da dip seviyeye düşen ve su alımına kapatılan Mumcular ile Geyik barajları nedeniyle, su kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda, Bodrum genelinde bugün saat 06.00'dan itibaren 26 farklı noktada 24 saatlik su kesintisi başladı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanan bölgeler şöyle: "Kumbahçe Üst Kotları, Yalıkavak Tilkicik mevkii, Koyunbaba DYP 4, Yokuşbaşı Üst Kotları, Umurça üst kotları, Koyunbaba DYP 5-6 şebekesi Üst Kotlar, Çırkan, Geriş Erdemil Bölgesi, Bitez Üst Kotlar, Gümüşlük Üst Kotlar, Peksimet Alt Kot Kadıkalesi Sahil Bölgesi, Müskebi Köy içi, Turgutreis Eski Otogar Üstü Bölgesi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı Bölgesi, Karabağ, Türkbükü Üst Kotlar, Torba Üst Kotlar, Gölköy Üst Kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça, Kumbahçe, Küçükbük Üst Kotlar, Gündoğan ve Farilya Üst Kotlar, Kızılburun Mevkii Tankay Depo."

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