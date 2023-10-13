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        Halikarnas Balıkçısı, ölümünün 50'nci yılında Bodrum'da anıldı

         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50'nci yıl dönümünde mezarının bulunduğu Gönültepe'de anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:15
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        Halikarnas Balıkçısı, ölümünün 50'nci yılında Bodrum'da anıldı
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         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50'nci yıl dönümünde mezarının bulunduğu Gönültepe'de anıldı.

        Bodrum Belediyesi tarafından Halikarnas Balıkçısı için 50'nci ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Cevat Şakir Mahallesi Gönültepe'deki törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, Cevat Şakir'in torunları Sibel ve Derya Kabaağaçlı ile çok sayıda öğrenci katıldı. Törende öğrenciler, 23 Ocak 1979 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Bodrumlu çocukların Halikarnas Balıkçısı'na yazdıkları mektup ve Kabaağaçlı'nın çocuklara verdiği samimi cevapları canlandırdı. Anma töreninde konuşan emekli öğretmen Hatice Yücel, Halikarnas Balıkçısı'nı ilk öğrendiği günlerle ilgili anıları anlattı.

        'BALIKÇIYI OKUYUN'

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında, Balıkçı'nın, hayatlarına çocukluk zamanlarında girdiğini ve kitaplarını da okuyarak onu içselleştirdiklerini ifade ederken, "Çocuklara vereceğimiz en büyük tavsiye Balıkçı'nın kitaplarını okumalarıdır. Balıkçı'nın kitapları, mitolojiden günümüze bu topraklara Anadolu'yu anlatır. Tamamen çok akıcı bir dille yazılmış edebi eserlerdir. O yüzden önce Balıkçı'nın kitaplarını okuyun ki hangi topraklarda yaşadığınızı öğrenin. Çünkü Balıkçı, gelecek nesillere şunu anlatmak istemiş; 'Hangi topraklarda yaşıyorsunuz? Medeniyetin kaynakları nelerdir? Bu medeniyet günümüze nerden gelmiştir?" diye konuştu.

        Medeniyetlerin deniz ve su kenarında kurulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Aras, "Balıkçı deniz insanlarını, deniz kültürünü bütün eserlerinde anlatarak aynı zamanda medeniyetin sudan, denizlerden de kaynaklandığını belirtmek istemiş" dedi.

        Konuşmaların ardından Halikarnas Balıkçısı'nın mezarına çiçek bırakılırken Bodrum Belediyesi tarafından geçen yıllarda açılan 'Halikarnas Balıkçısı Anı Evi ve Müzesi' gezildi. Tören sonunda belediye tarafından tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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