Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yelkenli teknede 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatöre gözaltı

        MUĞLA'nınMilas ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yelkenli teknedeki 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yelkenli teknede 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatöre gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınMilas ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yelkenli teknedeki 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün 08.45 sıralarında Milas açıklarında yasa dışı yollarla yelkenli tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, tekneyi durdurarak içerisindeki 48 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çağdaş Bodrum ilki istiyor
        Çağdaş Bodrum ilki istiyor
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Bodrum açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Muğla'da tartıştığı iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Muğla'da tartıştığı iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı