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        Fethiyespor puana sevindi

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenip ilk galibiyetini alan Fethiyespor, Sarıyer deplasmanında da puanla döndü. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Fethiyespor'da teknik direktör Erhan Altın sahada alınan puanın önemli olduğunu vurguladı. Altın, "Sarıyer karşısında maçı 2-1 önde götürüyorduk. Son dakikalarda beraberlik geldi. Kazanibilirdik ama kaybetmemek de değerlidir" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:06
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        Fethiyespor puana sevindi
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenip ilk galibiyetini alan Fethiyespor, Sarıyer deplasmanında da puanla döndü. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Fethiyespor'da teknik direktör Erhan Altın sahada alınan puanın önemli olduğunu vurguladı. Altın, "Sarıyer karşısında maçı 2-1 önde götürüyorduk. Son dakikalarda beraberlik geldi. Kazanibilirdik ama kaybetmemek de değerlidir" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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