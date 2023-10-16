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        Çağdaş Bodrum başaramadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:59
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        Çağdaş Bodrum başaramadı
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        BASKETBOLSüperLigi'ndeki ilk sezonuna zorlu bir fikstürle giriş yapan Çağdaş Bodrum Spor, güçlü rakipleriyle oynadığı maçlarda 3'te 0 çekti. İlk hafta deplasmanda Euroleague'in en güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko'ya 95-58 yenildikten sonra ikinci hafta ilk iç saha sınavında Anadolu Efes'e 87-75 mağlup olan Bodrum ekibi dün de Türk Telekom'a direnemedi. Rakibine deplasmanda 73-60 yenilen Çağdaş Bodrum, 3 maçta 3 mağlubiyetle son sırada kaldı. Ligde Merkezefendi Belediyesi'yle birlikte galibiyeti bulunmayan iki takımdan biri konumundaki Çağdaş haftaya Darüşşafaka'yı konuk edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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