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        Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı

        MUĞLA'nınFethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Belarus uyruklu Andrey Aniskoff (44) yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle kurtarılan Aniskoff,  hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:25 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:30
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        Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Belarus uyruklu Andrey Aniskoff (44) yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle kurtarılan Aniskoff,  hastanede tedaviye alındı.

        Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Andrey Aniskoff, kalkıştan bir süre sonra kayalıklara düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter sevk edildi. Halatla bölgeye indirilen asker, Andrey Aniskoff'u sedyeye bağladı. Halatla helikoptere çekilen ve Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Aniskoff'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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