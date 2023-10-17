Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sonunda deplasmanda Sarıyer ile 2-2 berabere kalıp oynadığı 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Fethiyespor, yarın evinde Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi kulüpte geçen sezondan beri görev yapan teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayıran Fethiye, teknik direktörlük görevi için Taner Gülleri ile anlaşmaya vardı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,