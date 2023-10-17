Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 90 kaçak göçmen kurtarıldı. 69 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Ekim'de saat 04.15'te Bodrum açıklarında yelkenli teknede kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 90 kaçak göçmeni kurtardı, 2 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı. Ekipler aynı tarihte saat 03.10, 05.20 ve 20.15'te yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot ve can salındaki 69 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.