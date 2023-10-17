Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Yasak süresi boyunca 958 firma hakkında tutanak tutulup, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Yasak süresi boyunca 958 firma hakkında tutanak tutulup, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira ceza kesildi.

        Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının sona ermesiyle çalışmalar 15 Ekim itibarıyla yeniden başladı. Yarımada genelinde başta Akyarlar, Gümüşlük ve Türkbükü olmak üzere birçok noktada 500'ün üzerinde proje ile inşaat faaliyetleri sürdürülüyor. 5 aylık yasak süresi içerisinde yapılan denetimlerde 958 firmaya işlem yapılarak Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL ceza uyguladı.

        Öte yandan zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız inşaat yapanlara ve inşaat sahalarında ruhsat tabelası asmayanlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 90 kaçak göçmen kurtarıldı, 69 kaçak göçmen yakalandı
        The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı
        The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı
        Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
        Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
        Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı
        Kayalıklara düşen Belaruslu paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı
        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı