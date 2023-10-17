Bodrum'da inşaat yasağı sona erdi; 5 ayda 958 firmaya işlem yapıldı

MUĞLA'nındünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Yasak süresi boyunca 958 firma hakkında tutanak tutulup, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira ceza kesildi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının sona ermesiyle çalışmalar 15 Ekim itibarıyla yeniden başladı. Yarımada genelinde başta Akyarlar, Gümüşlük ve Türkbükü olmak üzere birçok noktada 500'ün üzerinde proje ile inşaat faaliyetleri sürdürülüyor. 5 aylık yasak süresi içerisinde yapılan denetimlerde 958 firmaya işlem yapılarak Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL ceza uyguladı.

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız inşaat yapanlara ve inşaat sahalarında ruhsat tabelası asmayanlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı.