Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası, Bodrum'da başladı

        Muğla'nınBodrum ilçesinde, Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası büyük bir coşkuyla başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da bu organizasyonunda yapılmasının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması bizim için çok anlamlı. Herkese iyi bir turnuva diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası, Bodrum'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nınBodrum ilçesinde, Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası büyük bir coşkuyla başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da bu organizasyonunda yapılmasının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması bizim için çok anlamlı. Herkese iyi bir turnuva diliyorum" dedi.

        Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortun'da düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, milli sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

        Törende Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a plaket verirken, tenis raketi de hediye etti. Program kapsamında gösteri maçı yapıldı. Gösteri maçında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve milli sporcu Ebru Sulak ikilisi, Cengiz Durmuş ve milli sporcu Zeliha Aksak ikilisi ile karşı karşıya geldi. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Karşılaşmanın ardından Başkan Aras, Cengiz'e plaket verip, nazar boncuğu hediye etti. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Öte yandan, milli sporcuların bireysel olarak mücadele ettiği turnuva 5 gün sonunda ödül töreniyle birlikte sona erecek.

        ARAS: BU TURNUVA ÇOK ANLAMLI

        Turnuvanın önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kupası düzenledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle anlamlı bir turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması bizim için çok anlamlı. Herkese iyi bir turnuva diliyorum" diye konuştu.

        TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI DURMUŞ: HEM MUTLUYUZ HEM HEYECANLIYIZ HEM DE DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu yılda geçmişinde başarılarla dolu bir millet oluşumuzu Türkiye'nin her noktasında coşkuyla kutluyoruz. Tarihinde zaferler olan bir milletin evlatları olarak da bugün tenis turnuvasıyla siz gençlerle birlikte yine aynı heyecanı 100 yıl öncesinde başarılmış zaferlerin 100 yıl sonra tekrarını kutlarken hem mutluyuz hem heyecanlıyız hem de daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

        Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu özel turnuvada sizleri misafir etmekten dolayı şeref duyuyoruz. Yarış süresi boyunca herkese başarılar dilerim" diye konuştu

        Milli tenisçi Ebru Sulak ise, "Hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir turnuva diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Konuşmalardan detay

        -Gösteri maçından detay

        -Genel ve detay görüntü

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-10-18 13:01:52

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        İntihar etmediği ortaya çıkmıştı; eşi, kızı ve sevgilisi için ağırlaştırılm...
        İntihar etmediği ortaya çıkmıştı; eşi, kızı ve sevgilisi için ağırlaştırılm...
        Fethiye'de kilo vermek için başladığı vücut geliştirmeyle çevresindekilere...
        Fethiye'de kilo vermek için başladığı vücut geliştirmeyle çevresindekilere...
        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödülleri verildi
        Muğla'da "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödülleri verildi
        Muğla'da "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" yapıldı
        Muğla'da "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" yapıldı
        Knidos Kupası Yat Yarışları Datça Yarımadası'nda yapılacak
        Knidos Kupası Yat Yarışları Datça Yarımadası'nda yapılacak