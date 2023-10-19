Çağdaş Bodrum'un ilk amacı kalıcı olmak

BASKETBOLSüperLigi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor'da Başkan Dağlarca Çağlar, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Zorlu fikstürle sezona başlayıp oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Bodrum ekibinde cumartesi günü Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki Darüşşafaka randevusu öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Dağlarca Çağlar, "Geçen sene şampiyon olarak lige geldik. Bu sene daha farklı bir arenada olacağımızın farkındaydık. Şansımıza zorlu bir fikstürle başladık. Bunu ben bir yerde avantaj olarak görüyorum. İşin zorlu kısmını erkenden bitirip daha rakibimiz olan takımlarla bu saatten sonra karşılaşmaya başlayacağız" dedi.

Transferde son olarak Ürdünlü tecrübeli pivot Ahmet Düverioğlu'nu alan Çağdaş Bodrum'da Başkan Çağlar, "Takımımız oturdu, Ahmet'in pozisyonu bizim ihtiyacımız olan bir pozisyondu. Teknik heyetten de böyle bir istek geldi. Ahmet'in oyunculuğu ve kalitesini konuşmaya hiç gerek yok. Ahmet'in ilk maçtan yarattığı fark ortada, eminim ki o da takıma hızlıca uyum sağlayıp faydalı olacaktır. Biz geçen seneden 5 oyuncumuzla devam ediyoruz, huzurlu aile ortamını sağlamak için eski oyuncularımızın önemi olduğunu düşünüyorum. Ben eski ve yeninin uyumunun hızlı olduğunu ve bir problem olmadığını görüyorum" diye konuştu.

"Bizim için Bodrum'da oynamamak maddi ve manevi anlamda dezavantajdı" diyen Dağlarca Çağlar, "Bu işin sponsor kısımları var ve biz manevi anlamda Bodrum'un takımı diye yola çıkmıştık. Bodrum halkının sayesinde biz bu başarıları elde ettik. Anadolu Efes maçında gördük ki Muğla halkı sağ olsun beklediğimizin çok ötesinde destek sergilediler. Ligde isteğimiz olabilenin en iyisi olmak ama gerçekçi olmak lazım. Biz yeni bir takımız. Amacımız öncelikle bu ligde kalıcı olmak, olabildiğince en üst sıralarda yer almak. Play-Off oynamak tabi ki de isteğimiz. Sahaya bu performansı koyabilirsek elde edebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

ERKAN: ZOR FİKSTÜRLE BAŞLADIK

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyleyen Çağdaş Bodrum Spor'un takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, "Benim bu sene burada 3 senem, bu takımın başlangıcından bu zamana kadar burada bulunmak benim için büyük bir keyif ve büyük bir onur. Bu sene Süper Lig'e çıktık ve ilk hedefimize ulaştık. Benim açımdan artık kulübün süper ligde kalıcı olması istiyorum. Zor bir fikstürle başladık, bunun dezavantajı olduğu düşünülebilir ama ben tam tersi düşünüp bu tarz takımlarla oynamanın lige yeni çıkan bir takım için tecrübe olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AHMET DÜVERİOĞLU MUTLU

Takımın son yıldız transferi Ahmet Düverioğlu ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kısa bir zamanda çok iyi işler çıkaran bir takıma geldim. Bu heyecana katıldığım için çok mutluyum. Takıma katkılarımla elimden geleni yapacağım. Zor bir fikstürle başladık. O maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık ama bizim hedefimiz Play-Off'a girebilmek. Bu takım bu kaliteye sahip bir takım. Beklentiler yüksek başarıya endeksli bir takım olduğu için, inşallah hedefimizi gerçekleştirebiliriz" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar açıklama

- Çağdaş Bodrum Spor kaptanı Erkan Veyseloğlu açıklama

- Çağdaş Bodrum Spor yeni transferi Ahmet Düverioğlu açıklama

- Antrenmandan genel ve detay görüntü

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,