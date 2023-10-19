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        Fethiyespor geç açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:05
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        Fethiyespor geç açıldı
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta Erhan Altın'ın yerine göreve getirilen yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk maçta Düzcespor'u konuk eden Fethiyespor, ilk yarısını 2-0 yenik tamamladığı 90 dakikada beraberliği uzatmada kurtardı. Devre arasında soyunma odasına 2 farklı yenik giren Fethiye, 66'ncı dakikada Murat Yılmaz ve 90+3'te penaltıdan Nurettin'in golleriyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon çıktığı 8 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Fethiyespor, 5 beraberlik, 2 yenilgiyle 8 puan topladı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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