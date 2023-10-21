Fethiyespor gurbette puan avında
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Taner Gülleri ile çıktığı ilk maçta evinde Düzcespor'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor yarın deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Dağılgan Stadı'nda Ali Rıza Altunbakır'ın yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Fethiyespor 8 puanla 13'üncü durumda yer alırken, 68 Aksaray Belediyespor 10 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,