Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73
SALON:MuğlaMenteşe
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolla Akkuşoğlu
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 18, Warren 22, Fatih Cantitiz, Moore 2, Ahmet Düverioğlu 23, Can Uğur 11, Hakan Yapar 5, Johnson 8
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Allman 7, Berk 4, Jones 7, Timma 13, Mccormack 17, Withers 3, Rıdvan 13, Can Korkmaz 5, Canberk, Muhsin 4
1'İNCİ PERİYOT: 24-16
İLK YARI: 49-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57
BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı sezonun ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, evinde Darüşşafaka Lassa'yı yenmeyi başardı: 89-73. Süper Lig'deki ilk yılında tarihinin ilk galibiyetini alan Bodrum ekibi, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 24-16, ilk yarısını 49-37, üçüncü periyodunu da 67-57 önde tamamladı. Çağdaş Bodrum'da takıma son transfer olarak katılıp ikinci maçına çıkan pivot Ahmet Düverioğlu 23 sayı, 11 ribaundla oynayıp karşılaşmanın en skoreri oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,