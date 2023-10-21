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        Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:01
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        Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73
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        SALON:MuğlaMenteşe

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolla Akkuşoğlu

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 18, Warren 22, Fatih Cantitiz, Moore 2, Ahmet Düverioğlu 23, Can Uğur 11, Hakan Yapar 5, Johnson 8

        DARÜŞŞAFAKA LASSA: Allman 7, Berk 4, Jones 7, Timma 13, Mccormack 17, Withers 3, Rıdvan 13, Can Korkmaz 5, Canberk, Muhsin 4

        1'İNCİ PERİYOT: 24-16

        İLK YARI: 49-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57

        BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı sezonun ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, evinde Darüşşafaka Lassa'yı yenmeyi başardı: 89-73. Süper Lig'deki ilk yılında tarihinin ilk galibiyetini alan Bodrum ekibi, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 24-16, ilk yarısını 49-37, üçüncü periyodunu da 67-57 önde tamamladı. Çağdaş Bodrum'da takıma son transfer olarak katılıp ikinci maçına çıkan pivot Ahmet Düverioğlu 23 sayı, 11 ribaundla oynayıp karşılaşmanın en skoreri oldu.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,

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