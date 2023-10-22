'Barajların dip seviye suları kullanılırsa canlı yaşamı ve ekolojik sistem zarar görür' BODRUM'ubesleyenancak kuraklık nedeniyle dibi gören Mumcular ile Geyik barajlarının 'ölü hacim' olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekilmesi kararına ilişkin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bu suyun kullanılması durumunda buradaki canlı hayatı ile yıllar boyunca inşa edilen ekolojik sistem ve biyolojik çeşitlilik tahrip olacaktır. Bu su 15 gün yetebilecek çamurlu bir su olduğu için; Bodrum'un içme suyuna kalıcı bir katkı sağlamayacaktır" dedi.

BODRUM'ubesleyenancak kuraklık nedeniyle dibi gören Mumcular ile Geyik barajlarının 'ölü hacim' olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekilmesi kararına ilişkin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bu suyun kullanılması durumunda buradaki canlı hayatı ile yıllar boyunca inşa edilen ekolojik sistem ve biyolojik çeşitlilik tahrip olacaktır. Bu su 15 gün yetebilecek çamurlu bir su olduğu için; Bodrum'un içme suyuna kalıcı bir katkı sağlamayacaktır" dedi.

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi, dibi gördü. Bunun üzerine her 2 barajdan, bir süre önce su alımı durduruldu. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) yetkilileri ayrıca her 2 barajdaki 'ölü hacim' olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekileceğini, bu yöntem ile Bodrum'a su verileceğini duyurdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajın 'ölü hacim' olarak nitelenen dip kısmındaki suyun kullanılmasının sıkıntıya neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özçelik, ölü hacimdeki suyun kullanılması ile barajdaki canlı yaşamın ve ekolojik sistemin zarar göreceğini söyledi. 'YÖRE HALKI OLUMSUZ DÜŞÜNMEKTE HAKLI'

Geyik ve Mumcular barajlarının kurumasının tek olumsuz etkisinin Bodrum'a olmadığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Bununla beraber baraj göllerinin etrafındaki ve baraj göllerini besleyen derelerin etrafındaki yerleşimler ile canlı hayatı da oldukça zarar gördü. Bu olumsuz etkinin en başında yöre halkının susuz kalması ve sularının çekilme riski geliyor. Burada dar boğazın aşılabilmesi için MUSKİ tarafından Geyik Barajı'nın ölü hacminin altından da su alma için bir çalışma yapıyor. Yöre halkı, bu çalışma sonrasında yer altı sularının tamamen çekileceği ve buradaki canlı hayatını etkileneceği konusunda oldukça olumsuz düşüncelere sahip. Bu düşüncelerinde haklı olduklarını söyleyebilirim" dedi.

'BODRUM SUYUNA KALICI BİR KATKI SAĞLAMAYACAK'

Baraj göllerindeki ölü hacimlerin buradaki canlı hayatının korunması, barajın akış aşağısındaki canlılara can suyu verilmesi için tasarlandırıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu suyun kullanılması durumunda buradaki canlı hayatı ile yıllar boyunca inşa edilen ekolojik sistem ve biyolojik çeşitlilik tahrip olacaktır. Bu su 15 gün yetebilecek çamurlu bir su olduğu için; Bodrum'un içme suyuna kalıcı bir katkı sağlamayacaktır. Burada önemle belirtmek istediğim husus şu; iki barajımızın tamamen kurumuş olması nedeniyle bütün yük şu an yer altı su kaynaklarına yönelmiş durumda. Buradan aşırı bir çekim yapmamız durumunda yer altı su kaynaklarımız da tuzlanacak, diğer taraftan da çekilecek. Bu nedenle yer altı suyundan temin edeceğimiz su miktarı da azalacak. Yetkililerin halkı bilinçlendirme çalışmaları yapması gerekiyor ve esinti takvimi hakkında Bodrumluların bilgilendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kış yağışlarının gelmesi ile bu olumsuz etkilerin biraz azalacağını umduğunu ifade eden Doç. Dr. Özçelik, önümüzdeki dönem için gerekli önlemlerin derhal alınması gerektiğini kaydetti.