Tekerli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası sona erdi Bodrum'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası, yapılan ödül töreni ile son buldu.

Bodrum'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası, yapılan ödül töreni ile son buldu.

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye 100'üncü Yıl Tenis Turnuvası'nın ödül töreni Bitez Tenis Kortları'nda düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, milli sporcu Barış Telli, sporcular ve çok sayıda izleyici katıldı.

Törende Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere plaketleri verildi. Ödül töreni sonrası Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm katılımcılara, turnuvayı organize eden Türkiye Tenis Federasyonu'na ve belediye personeline teşekkür ederek 100'üncü yıla özel yapılan bu turnuvanın gelecek yıl çok daha geniş kapsamlı olacağını söyledi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir etkinlik olduğunu ifade ederken turnuvanın gerçekleşmesinde katkıları olan herkese teşekkür etti. Beş gün süren organizasyonda 29 sporcu mücadele etti. Ödül kazanan sporcular ise şu şekilde:

Çift Kadınlar: Ebru Sulak ve Nurşen Şen

Çift Erkekler: Hüseyin Erkan Çelik ve Emirhan Toper

Junior: Zeliha Aksak

Quad: Fatih Karataş

Tek Kadınlar: Zeliha Aksak

Tek Erkekler: Emirhan Toper

DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Fırat AKAY

2023-10-22 11:41:41