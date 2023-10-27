Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK çıkışını sürdürme peşinde

        1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bandırmaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Bodrum FK yarın Boluspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK çıkışını sürdürme peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bandırmaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Bodrum FK yarın Boluspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

        Ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 17 puanla sıralamada dördüncü sırada haftaya başlayan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir zirve yolunda kritik bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Bandırmaspor galibiyetiyle yine iddialı bir konuma geldik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kazanıp seri başlatacağız" yorumunu yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mersin Limanı'da 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Mersin Limanı'da 610 kilo kokain ele geçirildi!
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınl...
        Muğla'da "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınl...
        Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı
        Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı
        Bodrum'da öğrenci ve öğretmenler "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi
        Bodrum'da öğrenci ve öğretmenler "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi
        Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu
        Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu
        Fethiye'de antik tiyatroda sahnelenen senfonik destanı 3 bin kişi izledi
        Fethiye'de antik tiyatroda sahnelenen senfonik destanı 3 bin kişi izledi
        Muğla'da Atatürk'ün sevdiği yemekler öğrencilere servis edildi
        Muğla'da Atatürk'ün sevdiği yemekler öğrencilere servis edildi