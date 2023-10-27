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        Çağdaş Bodrum'da Mehmet Göktürk Aslan ile yollar ayrıldı

        Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor, takım kurulduğundan beri kulüp bünyesinde görev yapan Genel Sekreter Mehmet Göktürk Aslan'la yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:35
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        Çağdaş Bodrum'da Mehmet Göktürk Aslan ile yollar ayrıldı
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        Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor, takım kurulduğundan beri kulüp bünyesinde görev yapan Genel Sekreter Mehmet Göktürk Aslan'la yollarını ayırdı.

        Bodrum ekibi, "Takımızın idari kadrosunda genel sekreter olarak görev alan Mehmet Göktürk Aslan ile yollarımız ayrılmıştır. 2021 yılında kulübümüzün kuruluş sürecinden itibaren, 20 ayda 2 ligi geride bırakarak Süper Lig'e yükselme başarımızda büyük emeği olan Sayın Aslan'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Çağdaş Bodrum'da daha önce sezon başında göreve gelen Genel Menajer Tolga Tekinalp'le yollar ayrılmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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