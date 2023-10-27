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        Fethiyespor'un konuğu İskenderun

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Fethiyespor yarın İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 18.00'de start alacak. Grupta Muğla temsilcisinin 9 maçta 11 puanı, İskenderunspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:52
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        Fethiyespor'un konuğu İskenderun
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Fethiyespor yarın İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 18.00'de start alacak. Grupta Muğla temsilcisinin 9 maçta 11 puanı, İskenderunspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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