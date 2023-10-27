Fethiyespor'un konuğu İskenderun
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Fethiyespor yarın İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 18.00'de start alacak. Grupta Muğla temsilcisinin 9 maçta 11 puanı, İskenderunspor'un ise 13 puanı bulunuyor.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Taner Gülleri yönetimindeki ilk galibiyetini geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Fethiyespor yarın İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 18.00'de start alacak. Grupta Muğla temsilcisinin 9 maçta 11 puanı, İskenderunspor'un ise 13 puanı bulunuyor.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,