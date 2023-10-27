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        Bodrum'da devrilen motosikletin kasksız ve alkollü sürücüsü öldü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasksız ve alkollü kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu başını yere çarpan Sedat Özmazı (42) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:40
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        Bodrum'da devrilen motosikletin kasksız ve alkollü sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasksız ve alkollü kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu başını yere çarpan Sedat Özmazı (42) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Aşağı Mazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mazı'da bir düğünde yapılan bayrak dikme etkinliğine katılan Sedat Özmazı, burada arkadaşlarıyla içki içti. Ardından bir arkadaşından ödünç aldığı 48 ADE 109 plakalı motosikletle bahçesine gitmek üzere düğünden ayrıldı. Bir süre sonra Özmazı´nin, kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Özmazı, başını sert zemine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kasksız olan Özmazı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Özmazı´nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özmazı'nın kaç promil alkollü olduğu açıklanmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Sedat Özmazı'nın alkollü araç kullandığı gerekçesiyle daha önce sürücü belgesine el koyulduğu öğrenildi.

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