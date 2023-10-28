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        Devrilen midibüse otomobil çarptı: 4 yaralı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrilen midibüse, otomobil çarptı. Kazada, 3'ü aynı aileden, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:50
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        Devrilen midibüse otomobil çarptı: 4 yaralı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrilen midibüse, otomobil çarptı. Kazada, 3'ü aynı aileden, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Gümbet kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konacık Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı yönüne giden Hasan Ö. yönetimindeki 48 VR 154 plakalı Bodrum Belediyesi'ne ait servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüjü aşan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada Erkan A. yönetimindeki 48 AJG 471 plakalı otomobil, midibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. (4) ile midibüs şoförü Hasan Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan sürücü Hasan Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kaza sırasında midibüste yolcu bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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