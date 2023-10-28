Bodrum'da lise öğrencilerinden 'Atam izindeyiz´ koreografisi

MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, lise öğrencileri Cumhuriyet´in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Atam izindiyez' koreografi oluşturdu. O anlar, dronla havadan görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhuriyetin 100´üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamda, Bodrum´da Turgut Reis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı bir koreografi yaptı. 400 öğrencinin katılımıyla yapılan koreografide, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 100 sayısı ve 'Atam isindeyiz´ yazısı büyük oluşturuldu. O anlar dronla havadan görüntülenip, sosyal medyada da paylaşıldı.