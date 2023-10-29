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        Bodrum FK seri başlatamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:15
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        Bodrum FK seri başlatamadı
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        1'inciLig'in10'uncu haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-1 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, seri yakalayamadı. Geçen hafta evinde Bandırmaspor'u yenip zirve yarışında umutlanan yeşil-beyazlılar, Bolu deplasmanından puansız dönerek üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Bodrum FK, son 3 dış saha maçını kazanamadı. Son olarak Sakaryaspor'u gurbette 2-0 yenen Bodrum FK, Altay, Eyüpspor ve Boluspor deplasmanlarından sadece 1 puan çıkarabildi. Altay'la berabere kalan Ege ekibi, Eyüpspor ve Boluspor'a kaybetti.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, Boluspor yenilgisinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Rakibimizin uzun topları ve duran toplarıyla etkili olacaklarını tahmin ediyorduk ve etkili de oldular. Maalesef önlem alamadık, kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Üzüntülüyüm. Boluspor kazanmayı çok istedi ve kazandı. Biz önümüze bakacağız" yorumunu yaptı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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