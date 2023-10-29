Bodrum´da 60 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı.
Giriş: 29.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:47
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ekim saat 18.55, 20.58 ve 22.30´da Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan toplam 60 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.